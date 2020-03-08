УЕФА отменил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

В матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменили предматчевые рукопожатия, сообщил в организации 8 марта. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для минимизации рисков передачи коронавируса COVID-19.