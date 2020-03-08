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УЕФА отменил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
LiveSport.ru
  • РЕН ТВ4:31
  • Москва 240:46
В матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменили предматчевые рукопожатия, сообщил в организации 8 марта. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для минимизации рисков передачи коронавируса COVID-19.В источнике
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С чего всё начиналось
«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.
Коммерсантъ вчера в 19:57
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УЕФА — о ситуации с коронавирусом: «Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения»

Sport24.ru 09:56 
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УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках из-за коронавируса

Чемпионат вчера в 20:15
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УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

ТАСС Спорт вчера в 17:38
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