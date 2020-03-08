УЕФА отменил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
В матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменили предматчевые рукопожатия, сообщил в организации 8 марта. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для минимизации рисков передачи коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.