УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистам из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес распоряжение отменить рукопожатия перед матчами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.