УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистам из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес распоряжение отменить рукопожатия перед матчами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.В источнике
С чего всё начиналось
«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.
РИА Новости вчера в 17:23