УЕФА запретил футболистам рукопожатия из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно запретил футболистам пожимать друг другу руки на фоне сообщений о распространении коронавируса. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба УЕФА.