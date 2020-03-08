УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистов
УЕФА вносит свою лепту в борьбу с коронавирусом, который стремительно распространяется по планете. Так европейский футбольный союз принял решение запретить рукопожатия футболистов перед матчами.В источнике
С чего всё начиналось
«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.
РИА Новости вчера в 17:23