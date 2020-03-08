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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
УЕФА запретил предматчевые рукопожатия футболистов
LiveSport.ru
  • РЕН ТВ4:31
  • Москва 240:46
УЕФА вносит свою лепту в борьбу с коронавирусом, который стремительно распространяется по планете. Так европейский футбольный союз принял решение запретить рукопожатия футболистов перед матчами.В источнике
С чего всё начиналось
«Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления»,— говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций.
Коммерсантъ вчера в 19:57
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УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках из-за коронавируса

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