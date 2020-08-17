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У Дзагоева диагностирована травма задней поверхности бедра
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Посчитали все травмы Дзагоева (да, он опять сломался), одна из причин проблем – легкомысленное отношение к диете Дзагоев – боль ЦСКА.В источнике
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ЦСКА - о травме Дзагоева: повреждение мышцы задней поверхности бедра

Sport.ru 12:13
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У Дзагоева диагностирована травма задней поверхности бедра

Sports.ru 12:56
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У Дзагоева диагностировано повреждение задней поверхности бедра

Sport24.ru 11:36 
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