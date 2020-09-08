НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная Италии обыграла Нидерланды в Лиге нацийАллегри может возглавить сборную НидерландовСборная Италии не проигрывает 16 матчей подрядЛига наций: все результаты дняИталия на выезде обыграла сборную НидерландовГлавноеТеннисист Рублев вышел в четвертьфинал US Open«Зенит» получит 10% от трансфера Лесового в «Динамо»Победителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз Гасли«Спартак» обыграл «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛАршавин: стал работать больше, а денег по сравнению с футболом меньшеСпорт день за днемУ Дзаньоло подозревают повторный разрыв крестообразных связокМатч ТВ6Матч ТВСпорт день за днемSports.ruГазета.RuUA-ФутболSoccernews.ruУ полузащитника сборной Италии и «Ромы» Николо Дзаньоло подозревают разрыва крестообразных связок.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Я порвал крестообразную связку и восстанавливался год. До сих пор не играю в футболSports.ru 03:40Манчини прокомментировал травму ДзаньолоSport24.ru 01:58 У Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразных связокSoccer.ru вчера в 18:32рекламаЕщё по темеСборная Италии обыграла Нидерланды в Лиге нацийАллегри может возглавить сборную НидерландовСборная Италии не проигрывает 16 матчей подрядЛига наций: все результаты дняИталия на выезде обыграла сборную НидерландовГлавноеТеннисист Рублев вышел в четвертьфинал US Open«Зенит» получит 10% от трансфера Лесового в «Динамо»Победителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз Гасли«Спартак» обыграл «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛАршавин: стал работать больше, а денег по сравнению с футболом меньшеНовости