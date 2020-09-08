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У Дзаньоло подозревают повторный разрыв крестообразных связок
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У полузащитника сборной Италии и «Ромы» Николо Дзаньоло подозревают разрыва крестообразных связок.В источнике
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Я порвал крестообразную связку и восстанавливался год. До сих пор не играю в футбол

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Манчини прокомментировал травму Дзаньоло

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У Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразных связок

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