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Российский футболист Головин получил травму в матче чемпионата Франции
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РИА "Новости" Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин получил травму в матче чемпионата Франции.В источнике
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