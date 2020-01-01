НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоUFC 249. Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед очным боемПомощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКАУ защитника «Атлетико» Лоди обнаружен коронавирусСборная России уступила США на Кубке наций по шахматамSportbox.RUУ Йовича диагностирован перелом стопыSports.ru5Sports.ruMetaratingsЧемпионатFootballHDФакты и комментарииНападающий «Реала» Лука Йович выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома стопы.В источнике КомментироватьПодробнее о событии У нападающего «Реала» Йовича диагностирован перелом стопыMetaratings 12:12Форвард «Реала» получил перелом стопы во время домашней тренировкиСпорт-Экспресс 11:58Йовичу диагностировали перелом пяточной костиSports.ru 11:10рекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоUFC 249. Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед очным боемПомощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКАУ защитника «Атлетико» Лоди обнаружен коронавирусСборная России уступила США на Кубке наций по шахматамНовости