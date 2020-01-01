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У Йовича диагностирован перелом стопы
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Нападающий «Реала» Лука Йович выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома стопы.В источнике
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У нападающего «Реала» Йовича диагностирован перелом стопы

Metaratings 12:12
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Форвард «Реала» получил перелом стопы во время домашней тренировки

Спорт-Экспресс 11:58
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Йовичу диагностировали перелом пяточной кости

Sports.ru 11:10
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