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Бомбардир.руБомбардир.ру
У Канчельскиса коронавирус поразил 20 процентов легких
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис рассказал о том, как переносит коронавирус.В источнике
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У Канчельскиса коронавирус поразил 20 процентов легких

Бомбардир.ру 13:37
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«У меня поражено 20 процентов легких». Канчельскис рассказал о своем коронавирусе

Спорт-Экспресс 13:00
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У Канчельскиса поражены 20 процентов легких

Матч ТВ 12:44
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