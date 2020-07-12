НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Советский спортСоветский спорт
У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Невские Новости
  • РЕН ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • 78.ru
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.В источнике
Подробнее о событии
alt

Лунев повредил мышцу бедра в игре с «Ахматом»

Фонтанка.Ру 15:55
alt

Лунев повредил мышцу бедра. О сроках восстановления будет известно через 2-3 дня

Sports.ru 15:39
alt

У Лунёва диагностирована травма бедра

Чемпионат 15:36
реклама
Главное
Новости