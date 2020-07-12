НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПетр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весеМосковский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛКарпин: это ненормальный чемпионат РоссииХэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»Советский спортУ Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедраНева Спорт10Нева СпортFootball-fun.ruSports.ruГазета.RuНевские НовостиРЕН ТВСпорт-Экспресс78.ruСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruГолкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Лунев повредил мышцу бедра в игре с «Ахматом»Фонтанка.Ру вчера в 15:55Лунев повредил мышцу бедра. О сроках восстановления будет известно через 2-3 дняSports.ru вчера в 15:39У Лунёва диагностирована травма бедраЧемпионат вчера в 15:36рекламаГлавноеПетр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весеМосковский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛКарпин: это ненормальный чемпионат РоссииХэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»Новости