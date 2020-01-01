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У Неймара украли паспортные данные
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Нападающий "ПСЖ" Неймар стал жертвой мошенников, у бразильца были украдены данные его ID. Как сообщает UOL Esporte, футболист и его окружение узнали о краже из прессы.В источнике
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У Неймара украли удостоверение личности

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