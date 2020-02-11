Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф»
«Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров. Согласно условиям контракта, чемпионат России по футболу получит название «Тинькофф Российская Премьер-лига», сообщает Betting Insider.В источнике Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами — ну это что? Такие деньги получают — и? Стыдоба.