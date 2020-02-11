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Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф»
Выберу.ру
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
«Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров. Согласно условиям контракта, чемпионат России по футболу получит название «Тинькофф Российская Премьер-лига», сообщает Betting Insider.В источнике
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Олег Тиньков
Российский предприниматель
Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами — ну это что? Такие деньги получают — и? Стыдоба.
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