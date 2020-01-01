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У Селихова в поезде украли ботинки
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Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал жертвой злоумышленников в поезде.В источнике
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«Добро пожаловать в Орёл»: у Селихова украли ботинки в поезде

Нева Спорт 03:38
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«Добро пожаловать в Орёл!» У Селихова украли обувь в поезде

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У Селихова украли обувь в поезде

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