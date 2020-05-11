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У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Телеканал 360°
  • ТК Звезда0:15
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  • РЕН ТВ0:15
  • Городовой1:08
  • Piter.tv1:09
Экс-временный чемпион UFC, американец Тони Фергюсон получил серьезную травму в бою с соотечественником Джастином Гэтжи. Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.В источнике
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С чего всё начиналось
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выложил в Instagram видео из больницы, куда он попал после прошедшего во Флориде боя с Джастином Гейджи на турнире UFC 249.
РБК 07:00
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Получивший перелом кости боец Фергюсон станцевал в больнице

Российская газета 04:46
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Фергюсон может перенести операцию после боя с Гейджи на турнире UFC

ТАСС Спорт 04:55
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Тони Фергюсон станцевал в больничной палате. У него обнаружен перелом орбитальной кости

Sports.ru 02:42
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