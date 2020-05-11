У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Экс-временный чемпион UFC, американец Тони Фергюсон получил серьезную травму в бою с соотечественником Джастином Гэтжи. Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.