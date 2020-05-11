У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Экс-временный чемпион UFC, американец Тони Фергюсон получил серьезную травму в бою с соотечественником Джастином Гэтжи. Как сообщает источник, у Тони диагностирован перелом орбитальной кости. Напомним, американец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.В источнике
С чего всё начиналось
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон выложил в Instagram видео из больницы, куда он попал после прошедшего во Флориде боя с Джастином Гейджи на турнире UFC 249.