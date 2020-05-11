У Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУ Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиВасилий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселёмРоссийский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFCПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияLenta.ruУ Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиТелеканал 360°16Телеканал 360°Российская газетаODDS.ruFightTime.ruСпорт-ЭкспрессВести.RuРБКНева СпортPROСПОРТ КазахстанSportbox.RUПрофильЧемпионатRT на русскомPravda.RuMetaratingsМИР 24Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.В источнике Комментировать15Подробнее о событии Тони Фергюсон станцевал в больничной палате. У него обнаружен перелом орбитальной костиSports.ru 02:42Тони Фергюсон станцевал под капельницей в больницеFightTime.ru 03:11«Когда тебя вот-вот выпишут». Фергюсон устроил танцы в своей палате (видео)Советский спорт 02:03рекламаГлавноеУ Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиВасилий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселёмРоссийский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFCПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияНовости