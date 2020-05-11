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У Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.В источнике
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Тони Фергюсон станцевал в больничной палате. У него обнаружен перелом орбитальной кости

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