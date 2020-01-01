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У двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирус
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Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о двух положительных тестах на коронавирус. Инфекция диагностирована у полузащитника Рияда Мареза и защитника Эмерика Лапорта.В источнике
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Два футболиста «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

Metaratings 06:09
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Два игрока «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

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У двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирус

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