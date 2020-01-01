У двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирус

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о двух положительных тестах на коронавирус. Инфекция диагностирована у полузащитника Рияда Мареза и защитника Эмерика Лапорта.