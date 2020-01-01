НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНовак Джокович извинился за инцидент на US OpenСборная России по футболу победила Венгрию в матче Лиги нацийПобедителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз ГаслиШатаут Худобина помог «Далласу» обыграть «Вегас» в серии плей-офф НХЛУ двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирусЧемпионатУ двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирусiReactor13iReactorСпорт-ЭкспрессГазета.RuSoccernews.ruFootball-fun.ruLiveSport.ruODDS.ruГЛАС.RURT на русскомМатч ТВНева СпортSports.ruFootballHDПресс-служба «Манчестер Сити» объявила о двух положительных тестах на коронавирус. Инфекция диагностирована у полузащитника Рияда Мареза и защитника Эмерика Лапорта.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Два игрока «Манчестер Сити» заразились коронавирусомФутбол России 05:45У двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирусЧемпионат 05:34Махрез и Ляпорт заболели коронавирусомСпорт-Экспресс 05:27рекламаГлавноеНовак Джокович извинился за инцидент на US OpenСборная России по футболу победила Венгрию в матче Лиги нацийПобедителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз ГаслиШатаут Худобина помог «Далласу» обыграть «Вегас» в серии плей-офф НХЛУ двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирусНовости