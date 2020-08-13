У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

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После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро. Отмечается, россиянин написал заявление в полицию. В источнике