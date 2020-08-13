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У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны
Блокнот.ру
  • ТК Звезда0:30
После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро. Отмечается, россиянин написал заявление в полицию.В источнике
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С чего всё начиналось
У нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Федора Смолова в Барселоне украли часы стоимостью €300 тыс., сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.
Известия 12 августа в 20:24
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У Смолова отобрали дорогие часы во время аренды в «Сельте»

Газета.Ru вчера в 06:41
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СМИ: у Смолова украли часы в Барселоне стоимостью 300 тысяч евро

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