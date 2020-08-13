У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны
После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро. Отмечается, россиянин написал заявление в полицию.В источнике
С чего всё начиналось
У нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Федора Смолова в Барселоне украли часы стоимостью €300 тыс., сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
РИА Новости 12 августа в 18:55