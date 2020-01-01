НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
Итальянский клуб «Торино» в среду официально заявил о положительном тесте на коронавирус у одного из футболистов. При этом коллектив из Турина не стал называть имя заболевшего игрока.В источнике
Подробнее о событии
alt

У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Матч ТВ 13:31
alt

У футболиста «Торино» обнаружен коронавирус

Sportbox.RU 13:31
alt

Игрок «Торино» заразился коронавирусом

Sports.ru 13:18
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости