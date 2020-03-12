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У защитника «Ювентуса» диагностирован коронавирус
Вести.Ru
  • Телеканал 360°1:11
  • Москва 244:54
У центрального защитника туринского «Ювентуса» 25-летнего Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус.В источнике
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У Ругани — коронавирус. «Ювентус» и «Интер» — на карантине

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Sport24.ru вчера в 20:21 
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