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В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом
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«Айнтрахт» на своем официальном сайте сообщил, что игрок команды сдал положительные тесты на коронавирус. Имя футболиста не разглашается.В источнике
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«Айнтрахт» объявил о первом заражении коронавирусом у футболиста

Спорт-Экспресс 20:29
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Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команду отправят на двухнедельный карантин

Чемпионат 19:58
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В «Айнтрахте» выявили первый случай заражения коронавирусом. Команду отправят на карантин

Sport24.ru 19:42 
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