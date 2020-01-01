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У игрока «Ювентуса» нашли коронавирус
ФАН
  • Телеканал 360°1:11
  • Комсомольская правда0:05
  • Москва 244:54
У защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.В источнике
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«Интер» выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом, который выявили у игрока «Юве»

Чемпионат 21:34
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«Интер» объявил о переводе команды на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

Sportbox.RU 20:30
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«Интер» объявил о переводе команды на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»

Матч ТВ 20:30
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