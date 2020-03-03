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47-регион.ру47-регион.ру
Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянии
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Ранее сообщалось, что 65-летняя женщина перенесла инсульт, после которого человек не может говорить и двигаться.В источнике
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Роналду сообщил, что его мать находится в стабильном состоянии

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