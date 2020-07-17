НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезонеЮран: «„Химки“ готовятся к выступлению в РПЛ в следующем сезоне»«Крылья Советов» могут сохранить прописку в РПЛ при одном условииВ «Химки» инвестирует не «Спартак», а «Ростов»Колосков высказался о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок»ГлавноеТрагически погибла фигуристка Екатерина АлександровскаяШварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второйГендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»Soccernews.ru«Химки» исключили возможное сотрудничество со «Спартаком»Газета.Ru17Газета.RuФутбол РоссииMetaratingsPrognozistSport.rbc.ruSoccer.ruМатч ТВSportbox.RUСпорт день за днемRT на русскомODDS.ruНева СпортSports.ruТульский футболBookmaker-ratings.ruЧемпионатSoccernews.ruГенеральный директор "Химок" Василий Иванов опроверг слухи, что "Спартак" может финансово помочь подмосковному клубу, чтобы тот принял участие в следующем розыгрыше РПЛ.В источнике Комментировать33Подробнее о событии Газизов о «Химках»: «Проводились встречи до моего прихода, но всерьез партнерство не рассматривалось»Sports.ru 08:46Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»Газета.Ru 08:23Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» с «Химками»Евро-футбол.ру 09:05рекламаЕщё по теме«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезонеЮран: «„Химки“ готовятся к выступлению в РПЛ в следующем сезоне»«Крылья Советов» могут сохранить прописку в РПЛ при одном условииВ «Химки» инвестирует не «Спартак», а «Ростов»Колосков высказался о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок»ГлавноеТрагически погибла фигуристка Екатерина АлександровскаяШварцман выиграл гонку «Формулы-2» в Венгрии, Мазепин — второйГендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»Новости