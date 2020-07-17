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«Химки» исключили возможное сотрудничество со «Спартаком»
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Генеральный директор "Химок" Василий Иванов опроверг слухи, что "Спартак" может финансово помочь подмосковному клубу, чтобы тот принял участие в следующем розыгрыше РПЛ.В источнике
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Газизов о «Химках»: «Проводились встречи до моего прихода, но всерьез партнерство не рассматривалось»

Sports.ru 08:46
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Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»

Газета.Ru 08:23
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Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» с «Химками»

Евро-футбол.ру 09:05
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