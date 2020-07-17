«Химки» исключили возможное сотрудничество со «Спартаком»

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов опроверг слухи, что "Спартак" может финансово помочь подмосковному клубу, чтобы тот принял участие в следующем розыгрыше РПЛ.