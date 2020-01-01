НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛДинамо - Ротор: прогноз Виктора Черкесова 15 августа 2020Тренер «Динамо» назвал неудовлетворительным результат матча с «Ротором»Битва чемпионов РПЛ и ФНЛ. Судья ошибся в голевой атаке «Зенита»Скопинцева назвали лучшим игроком матча «Динамо» — «Ротор»Главное«Зенит» одолел «Ростов» благодаря голу ЛовренаКвят остался доволен 12-й стартовой позицией на Гран-при ИспанииТренер ЦСКА Гончаренко прокомментировал частые травмы ДзагоеваСпартак — Ахмат 2:0Манчестер Сити — Лион 0:1 (Перерыв)Футбол РоссииХацкевич: добыли первое очко за счет самоотдачиSports.ru4Sports.ruМатч ТВV1.ruЕвро-футбол.руМатч "Динамо" - "Ротор" завершился вничью со счетом 0:0.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хацкевич - после матча с «Динамо»: Главное, что «Ротор» уезжает не с нулем очковСоветский спорт 12:05Хацкевич: Гогуа здорово выглядел в перехватах. Доволен им, как и в матче с «Зенитом»Чемпионат 11:19Хацкевич: добыли первое очко за счет самоотдачиФутбол России 11:08рекламаЕщё по теме«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛДинамо - Ротор: прогноз Виктора Черкесова 15 августа 2020Тренер «Динамо» назвал неудовлетворительным результат матча с «Ротором»Битва чемпионов РПЛ и ФНЛ. Судья ошибся в голевой атаке «Зенита»Скопинцева назвали лучшим игроком матча «Динамо» — «Ротор»Главное«Зенит» одолел «Ростов» благодаря голу ЛовренаКвят остался доволен 12-й стартовой позицией на Гран-при ИспанииТренер ЦСКА Гончаренко прокомментировал частые травмы ДзагоеваСпартак — Ахмат 2:0Манчестер Сити — Лион 0:1 (Перерыв)Новости