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«У него много проблем». Саньоль не советует «Баварии» покупать Сане
Евро-футбол.ру
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Бывший защитник «Баварии» Вилли Саньоль не советует немецкому клубу подписывать хавбека «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Сане.В источнике
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«У него много проблем». Саньоль не советует «Баварии» покупать Сане

Sportbox.RU 05:36
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«У него много проблем». Саньоль не советует «Баварии» покупать Сане

Матч ТВ 05:36
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Саньоль: Зане совершенно не подходит «Баварии»

Чемпионат 05:29
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