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У трех футболистов «Бетиса» обнаружен коронавирус
Футбол России
  • Футбол России
Ранее защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди заболел коронавирусом.В источнике
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У трех футболистов «Бетиса» обнаружен коронавирус

Soccer.ru 04:02 
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Football Espana: три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом

Бомбардир.ру 03:59
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Три футболиста «Бетиса» заразились коронавирусом

Чемпионат 03:50
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