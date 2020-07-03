У трех футболистов «Оренбурга» выявлено воспаление легких

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции в «Оренбурге» было отменены матчи чемпионата России с «Краснодаром» и «Уралом». Также сообщалось, что «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч 26-го тура чемпионата России, который должен состояться 5 июля в Казани.