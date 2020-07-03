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В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19
ФАН
  • Городовой0:57
Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается. Об этом 3 июля заявил член попечительского совета клуба Василий Столыпин, сообщает Sport24.В источнике
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Константин Парамонов
футболист
Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаем КТ. Трое футболистов с воспалением легких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно.РБК09:22
С чего всё начиналось
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У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких

Ранее стало известно, что «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги на резервную дату 19 июля. В казанском клубе сообщили, что готовятся к проведению матча 5 июля.
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