НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
У трех футболистов клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • ChelseaNews.Ru
  • Sport24.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
У трех футболистов клуба АПЛ были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает Telegraph.В источнике
Подробнее о событии
alt

У трех футболистов одного клуба АПЛ проявились симптомы коронавируса

Soccer.ru 10:36 
alt

Все игроки АПЛ проходят тестирование на коронавирус

Спорт-Экспресс 10:33
alt

Три футболиста клуба АПЛ госпитализированы с подозрением на коронавирус

Metaratings 10:27
реклама
Главное
Новости