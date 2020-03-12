НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
У трех футболистов одного клуба АПЛ проявились симптомы коронавируса
RT на русском
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Sport24.ru
  • ChelseaNews.Ru
  • Soccernews.ru
Английские СМИ сообщают, что у трех игроков одного клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

У трех футболистов одного клуба АПЛ проявились симптомы коронавируса

Soccer.ru 21:36 
alt

Все игроки АПЛ проходят тестирование на коронавирус

Спорт-Экспресс 21:33
alt

У трёх футболистов одного из клубов АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Чемпионат 21:14
реклама
Главное
Новости