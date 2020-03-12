НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги ЕвропыУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 летSportbox.RUУ нескольких игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавирусаSports.ru12Sports.ruЧемпионатSport24.ruBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruSportbox.RUSoccernews.ruФутбол РоссииГазета.RuВестник КавказаFootballHDTheUK.oneГлавный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что у некоторых футболистов команды обнаружены симптомы коронавируса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Как минимум 7 спортсменов заразились коронавирусом: случаи в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити»Sports.ru 15:46У трех игроков «Лестера» подозревают коронавирусСоветский спорт 12:34 Роджерс подтвердил наличие симптомов коронавируса у нескольких игроков «Лестера»Футбол России 10:50рекламаГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги ЕвропыУ главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 летНовости