НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
У нескольких игроков «Лестера» обнаружены симптомы коронавируса
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Sport24.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Вестник Кавказа
  • FootballHD
  • TheUK.one
Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что у некоторых футболистов команды обнаружены симптомы коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

Как минимум 7 спортсменов заразились коронавирусом: случаи в Серии А, НБА и второй Бундеслиге. Под подозрением трое из «Лестера», изолирован игрок «Сити»

Sports.ru 15:46
alt

У трех игроков «Лестера» подозревают коронавирус

Советский спорт 12:34 
alt

Роджерс подтвердил наличие симптомов коронавируса у нескольких игроков «Лестера»

Футбол России 10:50
реклама
Главное
Новости