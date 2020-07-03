Константин Парамонов футболист

Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаем КТ. Трое футболистов с воспалением легких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно.

РБК

вчера в 09:22