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В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19
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Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается. Об этом 3 июля заявил член попечительского совета клуба Василий Столыпин, сообщает Sport24.В источнике
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Константин Парамонов
футболист
Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаем КТ. Трое футболистов с воспалением легких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно.РБКвчера в 09:22
С чего всё начиналось
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У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких

Ранее стало известно, что «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги на резервную дату 19 июля. В казанском клубе сообщили, что готовятся к проведению матча 5 июля.
Чемпионат вчера в 06:20
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«У нас трагедия, а вам лишь бы пнуть». «Оренбургу» совсем плохо: трое с воспалением легких, возможен еще один технарь

Sports.ru вчера в 15:33
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«Оренбург» все же вылетит – больных стало больше, в том числе с двусторонним воспалением. А кто последует за ним?

Футбол России вчера в 10:50
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«Оренбург» заявил об ухудшении состояния игроков перед игрой с «Рубином»

Татар-информ вчера в 07:02
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