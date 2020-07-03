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Газета.RuГазета.Ru
У троих футболистов «Оренбурга» выявлено воспаление легких
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Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов рассказал о ситуации в команде, где у троих футболистов диагностировано воспаление легких.В источнике
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