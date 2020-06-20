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У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».В источнике
Подробнее о событии
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Число подписчиков вратаря-«школьника» клуба РПЛ за сутки выросло в 54 раза

Lenta.ru 11:01
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У 17-летнего вратаря «Ростова» после матча с «Сочи» в 50 раз увеличилось число подписчиков в инстаграме

Soccernews.ru 10:43
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У вратаря «Ростова» Попова за день в 50 раз увеличилось количество подписчиков в Instagram

Матч ТВ 09:33
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