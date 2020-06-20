У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»

После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме». В источнике