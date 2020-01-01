У 17-летнего вратаря «Ростова» после матча с «Сочи» в 50 раз увеличилось число подписчиков в инстаграме

Молодой вратарь "Ростова" Денис Попов сообщил о существенном приросте подписчиков в инстаграме после игры с "Сочи" (1:10). В источнике