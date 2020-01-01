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У 17-летнего вратаря «Ростова» после матча с «Сочи» в 50 раз увеличилось число подписчиков в инстаграме
Soccernews.ru
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Молодой вратарь "Ростова" Денис Попов сообщил о существенном приросте подписчиков в инстаграме после игры с "Сочи" (1:10).В источнике
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17-летний вратарь «Ростова» Попов обошел «Сочи» по количеству подписчиков в Instagram

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17-летний вратарь «Ростова» Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Инстаграме»

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Молодым вратарем «Ростова» восхитились болельщики со всего мира после матча с «Сочи»

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