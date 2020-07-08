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У вратаря «Спартака» Селихова украли обувь в поезде
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как неизвестные по дороге в Орёл украли у него ботинки.В источнике
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У Селихова украли обувь в поезде. Он ехал к бабушке

Sports.ru 04:35
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«Добро пожаловать в Орел». У Селихова украли ботинки в поезде

Спорт-Экспресс 04:25
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У вратаря «Спартака» Селихова украли ботинки в поезде

РИА Новости 04:08
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