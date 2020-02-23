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Фьюри похвалил Уайлдера за его чемпионское сердце
ТК Звезда
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Новоиспеченный обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри похвалил поверженного Деонтея Уайлдера за его чемпионское сердце.В источнике
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