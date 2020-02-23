Фьюри похвалил Уайлдера за его чемпионское сердце

Новоиспеченный обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри похвалил поверженного Деонтея Уайлдера за его чемпионское сердце.