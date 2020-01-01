Убыток ЦСКА за 2019 год составил 66 млн долларов

ЦСКА показал убыток за 2019 года в размере 66 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited, размещенной в британском корпоративном реестре.