Убыток ЦСКА за 2019 год составил 66 млн долларов
ЦСКА показал убыток за 2019 года в размере 66 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited, размещенной в британском корпоративном реестре.В источнике
С чего всё начиналось
В 2019 году клуб недосчитался как минимум $25 млн за участие в самом престижном клубном турнире. Операционный убыток составил $25 млн, совокупный убыток по итогам года — $45 млн. Чистый убыток составил $66 млн.
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