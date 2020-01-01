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Убыток ЦСКА за 2019 год составил 66 млн долларов
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ЦСКА показал убыток за 2019 года в размере 66 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчетность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited, размещенной в британском корпоративном реестре.В источнике
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С чего всё начиналось
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Выручка ЦСКА за год упала почти вдвое

В 2019 году клуб недосчитался как минимум $25 млн за участие в самом престижном клубном турнире. Операционный убыток составил $25 млн, совокупный убыток по итогам года — $45 млн. Чистый убыток составил $66 млн.
РБК спорт вчера в 11:48
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Убытки ЦСКА по итогам 2019 года составили 66 миллионов долларов

Советский спорт вчера в 15:42
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Выручка ЦСКА за 2019 год меньше на 44 млн долларов, чем за 2018 год

Футбол России вчера в 15:11
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Стало известно, какие убытки понес ЦСКА за 2019 год

BetOn вчера в 14:24
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