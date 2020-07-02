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Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
Газета.Ru
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Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: «Сочи» нужно заплатить 40 млн рублей, чтобы Кокорин смог сыграть против «Зенита»

Sport24.ru 08:57 
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Оплатил ли «Сочи» участие Кокорина в матче с «Зенитом»? Отвечает гендиректор петербургского клуба

Спорт-Экспресс 10:05
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СМИ: Кокорин сможет сыграть с «Зенитом», если петербургскому клубу заплатят 25 млн рублей

RT на русском 09:04
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