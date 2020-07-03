НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» наказал Азмуна за нарушение социальной дистанцииТренер «Сочи» о системе VAR: всё новое требует доработкиАндрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти»Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемииКак Кокорину сделать «Зенит» чемпионом. Главная интрига 26-го тура РПЛГлавноеДжастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу НурмагомедовуГран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практикеХоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛОтец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»Soccer.ruУчастие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублейSports.ru25Sports.ruPROСПОРТ КазахстанМР7.руСпорт день за днемСпорт БИЗНЕС OnlineКомсомольская правдаКубанские новостиВести.RuСпорт-ЭкспрессНевские НовостиSoccernews.ruЕвро-футбол.руГазета.RuПетербургский дневникGazeta.SPbZenit-fk.ruАиФ КраснодарLiveResult.RuФутбол РоссииСпорт уик-эндКубань-ИнформРоссийская газетаODDS.ruRT на русскомBookmaker-ratings.ruСтали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".В источнике Комментировать35Подробнее о событии «Сочи» может заплатить за участие Александра Кокорина в матче с «Зенитом» до 8 июляФутбол на Куличках 09:09«Сочи» не будет платить 40 миллионов, чтобы Кокорин сыграл против «Зенита»Петербургский дневник 10:05«Зенит» будет ждать от «Сочи» деньги за участие в матче Кокорина до дня игры78.ru 10:04рекламаЕщё по теме«Зенит» наказал Азмуна за нарушение социальной дистанцииТренер «Сочи» о системе VAR: всё новое требует доработкиАндрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти»Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна за поведение во время пандемииКак Кокорину сделать «Зенит» чемпионом. Главная интрига 26-го тура РПЛГлавноеДжастин Гэтжи выразил соболезнования Хабибу НурмагомедовуГран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практикеХоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛОтец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»Новости