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Участие Кокорина в матче с «Зенитом» обойдётся «Сочи» в 40 млн рублей
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Стали известны некоторые детали аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".В источнике
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Подробнее о событии
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«Сочи» может заплатить за участие Александра Кокорина в матче с «Зенитом» до 8 июля

Футбол на Куличках 09:09
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«Сочи» не будет платить 40 миллионов, чтобы Кокорин сыграл против «Зенита»

Петербургский дневник 10:05
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«Зенит» будет ждать от «Сочи» деньги за участие в матче Кокорина до дня игры

78.ru 10:04
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