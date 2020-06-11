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Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду
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Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент. Аналитики изучили все действия, которые футболисты совершали на поле, их маневры, влияние на результат игры. Для исследования были взяты данные из открытых источников за 2013–2018 годы.В источнике
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С чего всё начиналось
Ученые из Нидерландов доказали, что форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в два раза лучше игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.
Газета.Ru 02:30
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Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду

Газета.Ru 02:30
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Ученые из Нидерландов заявили, что Месси дважды превосходит Роналду по игре на поле

Футбол России 01:45
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Голландские ученые выяснили, что Месси в два раза лучше Роналду на поле

Спорт-Экспресс 01:13
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