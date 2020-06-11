Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду

Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент. Аналитики изучили все действия, которые футболисты совершали на поле, их маневры, влияние на результат игры. Для исследования были взяты данные из открытых источников за 2013–2018 годы.