Роднина отреагировала на увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об увольнении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Данное решение было принято общим собранием учредителей организации.В источнике
С чего всё начиналось
Юрий Ганус покидает пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Такое решение учредители РУСАДА единогласно приняли на общем собрании, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.
Паралимпийский Комитет России 13:36