Роднина отреагировала на увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об увольнении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Данное решение было принято общим собранием учредителей организации.