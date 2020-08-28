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Газета.RuГазета.Ru
Роднина отреагировала на увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА
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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об увольнении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Данное решение было принято общим собранием учредителей организации.В источнике
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С чего всё начиналось
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Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений

Юрий Ганус покидает пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Такое решение учредители РУСАДА единогласно приняли на общем собрании, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.
РИА Новости 07:07
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В.П. Лукин, П.А. Рожков в Олимпийском комитете России приняли участие в общем собрании учредителей российского антидопингового агентства «РУСАДА»

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Зеппельт — об уволенном из РУСАДА Ганусе: единственный человек, который заслуживал доверия

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