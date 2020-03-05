НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка АнглииОпределились четвертьфинальные пары Кубка АнглииДе Брюйне может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед» из-за травмыСульшер может представить Руни главным тренером «Юнайтед»«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»: ставки на матч Кубка АнглииГлавноеГончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавирусаМОК признал подписи Григория Родченкова поддельнымиШумаков: на следующую игру «Авангард» выйдет битьсяТихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на ЛогиноваХованцев объяснил, почему Миронова пропустила спринт в Нове-МестоSports.ruУэйн Руни: «„МЮ“ потребуется еще 2-3 года на перестройку»Sports.ru3Sports.ruSport24.ruFootball-fun.ruПолагаю, что «МЮ» потребуется еще два или три года. Они должны сделать несколько приобретений, а также избавиться от некоторых игроков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»Sports.ru 14:07Руни — в стартовом составе «Дерби Каунти» на матч с «МЮ» в Кубке АнглииЧемпионат 14:02Руни: «Болельщикам „Манчестер Юнайтед“ нужно быть немного терпеливее»Евро-футбол.ру 12:45рекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка АнглииОпределились четвертьфинальные пары Кубка АнглииДе Брюйне может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед» из-за травмыСульшер может представить Руни главным тренером «Юнайтед»«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»: ставки на матч Кубка АнглииГлавноеГончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавирусаМОК признал подписи Григория Родченкова поддельнымиШумаков: на следующую игру «Авангард» выйдет битьсяТихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на ЛогиноваХованцев объяснил, почему Миронова пропустила спринт в Нове-МестоНовости