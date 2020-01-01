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Уэйн Руни: «„МЮ“ потребуется еще 2-3 года на перестройку»
Sports.ru
  • Sports.ru
Полагаю, что «МЮ» потребуется еще два или три года. Они должны сделать несколько приобретений, а также избавиться от некоторых игроков.В источнике
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Руни: «Болельщикам „Манчестер Юнайтед“ нужно быть немного терпеливее»

Евро-футбол.ру 12:45
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Руни: быстрого возвращения «МЮ» на лидирующие позиции не будет. Оно займёт два-три года

Чемпионат 12:39
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Уэйн Руни: «„МЮ“ потребуется еще 2-3 года на перестройку»

Sports.ru 12:13
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