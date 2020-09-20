НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеУфа — ЦСКА 0:1Защитник ЦСКА Щенников поделился ожиданиями от матча с «Уфой»ФК «Уфа» сегодня примет ЦСКА на домашней аренеБистрович открыл счет в матче с «Уфой»«Уфа» — ЦСКА: прогноз на матч 8-го тура РПЛ от Константина ГеничаГлавное«Рубин» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка СтэнлиЧимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде боя«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛСтанислав Черчесов заявил, что не общался с ОндуаГазета.Ru«Уфа» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛФутбол России6Футбол РоссииMetaratingsГазета.RuSports.ruPROСПОРТ КазахстанBobsoccer"Уфа" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы командСоветский спорт 06:01Гончаренко объяснил, почему Эджуке и Зайнутдинов вышли в старте на матч с «Уфой»Спорт-Экспресс 06:51Эджуке вошел в стартовый состав ЦСКА на матч с «Уфой»Sport24.ru 05:49 рекламаЕщё по темеУфа — ЦСКА 0:1Защитник ЦСКА Щенников поделился ожиданиями от матча с «Уфой»ФК «Уфа» сегодня примет ЦСКА на домашней аренеБистрович открыл счет в матче с «Уфой»«Уфа» — ЦСКА: прогноз на матч 8-го тура РПЛ от Константина ГеничаГлавное«Рубин» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка СтэнлиЧимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде боя«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛСтанислав Черчесов заявил, что не общался с ОндуаНовости