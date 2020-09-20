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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ
Футбол России
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"Уфа" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
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«Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Советский спорт 06:01
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Гончаренко объяснил, почему Эджуке и Зайнутдинов вышли в старте на матч с «Уфой»

Спорт-Экспресс 06:51
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Эджуке вошел в стартовый состав ЦСКА на матч с «Уфой»

Sport24.ru 05:49 
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