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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Уфе закончился со счетом 1:1. Голы забили: Павел Аликин (2) -- Эсекьель Понсе (18).В источнике
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Беленов — лучший игрок матча между «Уфой» и «Спартаком»

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