«Уфа» в скором времени арендует защитника «Рубина» Данченко
Защитник "Рубина" Олег Данченко в скором времени перейдет в "Уфу" на правах аренды, утверждает "Чемпионат". Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы четыре клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Олег Данченко близок к переходу в «Уфу» на правах аренды. Сообщалось, что предметный интерес к футболисту проявляют четыре клуба, среди которых — московское «Динамо». Два предложения — от европейских команд.